Массовое ДТП с участием автомобиля военной инспекции произошло на трассе под Ростовом

На трассе под Ростовом произошло массовое ДТП Фото: Соцсети

На трассе под Ростовом случилась авария с участием двух грузовых машин и автомобиля военной инспекции.

Инцидент произошел в среду, 3 марта, около полудня на Северном объезде города перед поворотом на аэропорт Платов. Очевидцы сообщили, что на проезжей части столкнулись большегруз, фургон и машина ВАИ. Видео последствий столкновения было опубликовано в одном из городских пабликов в соцсети.

Судя по повреждениям, которые можно увидеть на записи, есть предположение, что один из участников аварии выскочил на встречную полосу, но пока неизвестно, по какой причине это произошло. У машины военной инспекции и фургона были совершенно снесены капоты. Изначально очевидцы сообщали только о двух пострадавших.

- Водитель ВАИ скончался, - позже рассказал один из свидетелей аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 марта 2021: проезд затруднен на нескольких улицах.

Где образовались пробки в Ростове-на-Дону на вечер 3 марта 2021.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.