В Ростове изменили маршрут движения автобуса №50

Маршрут станет более удобным для людей
Фото: Ольга ГОПАЛО
В донской столице изменился маршрут движения автобуса № 50. Перевозить пассажиров, следующих по направлению от Дворца культуры железнодорожников до филиала часового завода, по-новому будут с субботы, 6 марта.
- Автобус № 50 будет ездить через проспект Ленина, - сообщают в городском дептрансе. - Он соединяет район рынков «Алмаз» и «Уют» с «Сельмашем», Буденновским проспектом, Привокзальной площадью и Лендворцом.
По словам представителей администрации, это решение позволит увеличить количество пассажиров по этому направлению, а также обеспечит транспортную связь с железнодорожным вокзалом, что удобно для горожан.
Известно, что перевозить ростовчан по направлению будут восемь автобусов. Ранее автобусу этого направления был присвоен №58.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростова» на следующей неделе в донской столице будет приостановлено движение транспорта по двум улицам.
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