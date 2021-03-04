Труден путь к знаниям: школьники из Миллеровского района тонут в грязи по дорогу в школу

Люди неоднократно просили решить вопрос с дорогой. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Попасть в школу ребятам из слободы Нижненагольной в Миллеровском районе Ростовской области сложно. Все дело в том, что путь к знаниям у мальчишек и девчонок портит дорога к учебному заведению. Во время снега и дождя земля превращаются в вязкую жижу.

- После жалобы людей в соцсетях региональная прокуратура начала проверку, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь следователям предстоит оценить работу ответственных за состояние дороги специалистов из местной администрации. Если вина чиновников будет доказана, то их привлекут к ответственности.

Жители в Интернете также рассказали, что уже много лет просят решить проблему, но дальше обещаний дело не идет. В течение последних пяти лет они просили принять меры. Местные власти якобы даже соглашались, однако дорогу не построили.

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