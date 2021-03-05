Очередной водитель автобуса подвергся критике недовольных пассажиров

В Ростове манера езды водителя общественного транспорта разозлила ростовчанку. Фото: "Это Ростов"
Фото: Соцсети
В Ростове "местные жители уже не раз высказывают свое мнение о недобросовестных водителях общественного транспорта, которые совершенно не заботятся о жизни и здоровье своих пассажиров. Об очередном таком извозчике ростовчане рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.
- Мало того, что вел как паралитик, так еще и отвлекайся на все, что можно, - заявила ростовчанка.
Инцидент произошел в автобусе № 164. Горожанка уверяет что водитель общественного транспорта во время движения достал телефон и начал на карте смотреть маршрут другого автобуса. К своему посту она приложила фото-доказательства, чтобы не оставаться голословной.
Мнения пользователей соцсети разошлись. Кто-то предлагал ростовчанке идти жаловаться в вышестоящие инстанции. Другие же предложили ей и вовсе ходить пешком.
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Фото с места аварии обсуждают в социальных сетях.
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