В Ростове трамвай протаранил оставленную на путях легковушку

В Ростове трамвай врезался в иномарку
Фото: Соцсети
В донской столице иномарка пострадала от врезавшегося в нее трамвая.
- Трамвай на скорости врезался в машину и в итоге создал ДТП, - рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.
Инцидент произошел в пятницу, 5 марта, днем на улице Станиславского. Кто-то недобросовестных водителей оставил свою машину марки Toyota прямо на трамвайных путях и ушел. Водитель трамвая не успел нажать на тормоза перед припаркованным авто и врезался в него, в результате чего машина получила сильные механические повреждения - разбита фара и смят багажник.
К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС, они оформили ДТП. В результате аварии образовался большой затор.
«Не фиг ездить по трамвайным путям. В будущем урок будет», «Трамвай красавчик, респект», «Потому что надо огораживать трамвайные пути. От идиотов и нахалов подальше», - высказали свое мнение ростовчане.
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