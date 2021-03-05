В Ростове трамвай протаранил оставленную на путях легковушку

В Ростове трамвай врезался в иномарку Фото: Соцсети

В донской столице иномарка пострадала от врезавшегося в нее трамвая.

- Трамвай на скорости врезался в машину и в итоге создал ДТП, - рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в пятницу, 5 марта, днем на улице Станиславского. Кто-то недобросовестных водителей оставил свою машину марки Toyota прямо на трамвайных путях и ушел. Водитель трамвая не успел нажать на тормоза перед припаркованным авто и врезался в него, в результате чего машина получила сильные механические повреждения - разбита фара и смят багажник.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС, они оформили ДТП. В результате аварии образовался большой затор.

«Не фиг ездить по трамвайным путям. В будущем урок будет», «Трамвай красавчик, респект», «Потому что надо огораживать трамвайные пути. От идиотов и нахалов подальше», - высказали свое мнение ростовчане.

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