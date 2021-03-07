Ростовские власти изымут больше 100 участков для реконструкции улицы Вавилова

Окончательное решение примет суд. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Ростова-на-Дону вынужденно изымут у жителей города 124 участка, которые находятся близи улицы Вавилова. Это необходимо в рамках реконструкции путепровода, расширения проезжей части. Соответствующий документ уже подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Изначально количество частных земельных участков, подлежащих принудительному выкупу, было 139, но позже сократилось. Всего же задействуют 164 объекта, 40 из которых уже находятся в муниципальной собственности. На все эти цели планируется потратить более миллиарда рублей.

Реконструкция будет приходить от улиц Особенной до Сосновой. В результате появится широкая магистраль с транспортной развязкой на проспект Королева. Также на Вавилова будут курировать автобусы по выделенной полосе, а жители частных построек, прилегающих к улице, смогут попасть домой через локальные проезды.

Подобные процессы проходят сейчас на улице Малиновского, где власти через суд изъяли несколько участков, чтобы продолжить масштабный ремонт моста. Некоторых собственников не устраивала цена, которую администрация предлагала за их землю. В результате в дело вмешались высшие инстанции.

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