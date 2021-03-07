Заместителя прокурора Таганрога задержали сотрудники ФСБ

Осуществить преступление ему помог знакомый
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Таганроге сотрудники ФСБ по Ростовской области задержали заместителя прокурора города. По информации регионального следственного комитета, его арестовали в момент получения взятки.
Все случилось 6 марта этого года. Зампрокурор также был исполняющим обязанности главы надзорного ведомства в Пролетарском районе области. По версии правоохранителей, в ходе проверки прокуратура выявила нарушения в деятельности таганрогского предпринимателя.
Бизнесмен хотел уйти от ответственности и через посредника договорился о встрече с заместителем прокурора. Во время аудиенции мужчина передал ему 100 тысяч рублей.
В этот момент в кабинет вошли сотрудники ФСБ. Они сразу задержали всех подозреваемых в преступлении. Как выяснилось, операция с самого начала проходила под контролем правоохранителей.
На заместителя прокурора города возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки", а на его компаньона - "Посредничество во взяточничестве".
- На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, - отметили в следствие.
Сейчас оперативники собирают документы, материалы дел, чтобы передать в суд на рассмотрение. Если вина заместителя прокурора будет доказана, он может получить крупный штраф или отправиться в тюрьму на срок до трех лет.
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