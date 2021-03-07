Стало известно насколько подорожали цветы в Ростове-на-Дону

Самые дорогие цветы оказались в Волгограде и Сочи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С приближением самого красивого праздника года - Международного женского дня мужчины отправляются по магазинам в поисках подарков. Помимо украшений или новой косметики, представительницам прекрасного пола дарят букеты. Вот только в преддверии заветной даты стоимость цветов резко подскакивает. Это происходит каждый год, так как спрос на них перед 8 марта взлетает до небес.

На сайте системы государственной статистики "ЕМИСС" появилась информация, с помощью которой можно проследить, насколько за последнее время подорожали цветы и, где в ЮФО на них самые высокие цены. Как выяснилось, в Ростове не самая печальная статистика: в прошлом году средняя стоимость одного свежесрезанного цветка составляла 93 рубля. В этом произошло небольшое удорожание на один рубль.

Самые выгодные предложения зафиксированы в Краснодаре. Там за один цветок в среднем продавцы просят 79 рублей, что на 10 рублей больше, чем годом ранее. Такой же рост произошел и в Астрахани, где сейчас цветы продаются по 102 рубля.

Самые дорогие позиции оказались в соседнем Волгограде и, как ни странно, в Сочи. Там средняя цена на цветок установилась в размере 111 и 114 рублей соответственно.

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