"Я бы хотела клубнику": игрок ФК "Ростов" устроил забег ради поклонницы

Николай Поярков от лица клуба поздравил женщин с 8 марта. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, в Международный женский день, представительницы прекрасного пола принимают поздравления, теплые слова и подарки. Мужчины дарят любимым цветы, заказывают столики в ресторанах, стараются создать романтическую атмосферу. Не остались в стороне от праздника и парни из команды "Ростов". Донской клуб опубликовал видео, в котором показал, на что мужчины готовы ради прекрасных дам.

На ролике - новичек Николай Поярков. Он возвращается с тренировки и видит девушку, которая ждет кого-то около стадиона. Как в клипе группы "Звери", она признается ему, что хочет клубники. Николай, не мешкая, срывается с места и бежит в ближайший супермаркет, который, кстати, находится в нескольких километрах от "Ростов-Арены".

В конце концов миссия выполнена - поклонница получила заветное угощение.

- Делайте ради девушек безумные поступки! - подытожили в клубе.

Изнурительный забег проходил под музыку, очень напоминающую песню уроженца Дона Романа Билыка - "До скорой встречи". В середине 2000-х она была настоящим хитом и символом сильной любви у молодежи.

Девушке оказалась не нужна футболка спортсмена. Фото: ФК "Ростов"

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