После выходных ростовчан ждет похолодание до 9 градусов мороза

Время убирать теплые вещи еще не пришло. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Ростова-на-Дону привыкли к постоянным перепадам температуры воздуха. Только недавно светило солнце и казалось, что зима отступила. Однако, по данным местным синоптиков, радоваться весне еще не время. Сразу после праздника - 8 Марта - в период короткой недели жителей донской столицы ждет резкое ухудшение погоды. Воздух охладится до 9 градусов мороза.

Во вторник, 9 марта, с самого утра будет идти дождь. К обеду тучи рассеются, покажется солнце, немного потеплеет, но к вечеру снова ударит мороз. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

В среду, 10 марта, установится настоящая зимняя погода. Температура воздуха упадет до 7 градусов мороза. Весь день будет очень холодно, но ослабнет ветер.

В четверг, 11 марта, немного потеплеет. Столбики термометров покажут 3 градуса со знаком минус. Весь день будет пасмурно, жители Ростова не увидят солнца. Поднимется ураганный ветер, порывы которого достигнут 14 метров в секунду.

В последний рабочий день - пятницу, 12 марта, горожанам придется сложнее всего. Похолодает до 9 градусов мороза. Однако день будет ясным и солнечным, без осадков. К обеду потеплеет до 1 градуса со знаком минус.

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