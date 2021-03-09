Ростов-на-Дону занял 37 место в мировом рейтинге автомобильных пробок

Ростов оказался в мировом рейтинге пробок. Фото: Архив КП

Ездить по улицам донской столицы комфортнее, чем по Токио, Киеву, Москве, Бухаресту, Самаре и еще 36-ти городам мира. К таким выводам пришли авторы мирового рейтинга трафика движения автомобилей TomTom Traffic Index.

- В Ростове-на-Дону загруженность дорог составляет около тридцати четырех процентов, - следует из текста исследования.

Первое место мировом рейтинге заняла Москва и Московская область. В пятерку попали индийский Мумбай, колумбийская Богота, филиппинская Манила и турецкий Стамбул.

Среди российских городов Ростов-на-Дону, который оказался на 37-м месте в мировом рейтинге, опередили такие города, как Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара и Екатеринбург.

Авторы исследования считают, что благодаря мировому рейтингу движения машин можно со временем улучшить движение автомобилей. У людей из разных городов есть возможность узнать, что происходит на дорогах в режиме реального времени и даже сопоставить данные с прошлым годом.

Ростов и раньше попадал в различные рейтинги. Так, донская столица вошла в список городов, где жители не хотят заводить детей.

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