В Ростовской области могут ужесточить требования к проведению митингов

Депутаты вскоре примут решение по поправкам. Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

На Дону вскоре могут рассмотреть изменения в законе «О проведении публичных мероприятий на территории Ростовской области». Народный избранник Александр Косачев предложил усложнить процесс получения разрешения на проведении митингов. Проект документа опубликован на официальном сайте Законодательного собрания Ростовской области.

Так, организаторам согласованного митинга, в котором будут участвовать более полутысячи человек, придется отчитаться о деньгах, перечисленных на его проведение. Для этого руководители должны предоставить полную информацию о финансах, потраченных на проведение этого мероприятия. В заявке о проведении предлагается указывать и реквизиты банковского счета.

Донской депутат Александр Косачев также предложил усложнить процедуру проведения митингов в Ростовской области за счет оборудования мест временными биотуалетами.

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