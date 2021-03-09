Бортинженер МКС Олег Артемьев показал, как выглядит Ростов из космоса

Летчик-космонавт сделал кадры над Ростовом-на-Дону. Фото: Instagram olegmks

Летчик-космонавт и бортинженер МКС Олег Артемьев опубликовал космический снимок с изображением донской столицы. В кадр попали Ростов-на-Дону и часть соседнего Батайска.

Так выглядит Ростов-на-Дону из космоса. Фото: Instagram olegmks

- Ростовчане, узнаете свой город?- обратился он к людям.

Олег Артемьев назвал Ростов крупным административным, экономическим, культурным, научно-образовательным центром и важнейшим транспортным узлом Юга России. Он также отметил, что донская столица получила почетное звание «Город воинской славы».

Одним из самых узнаваемых объектов, который видно из космоса, оказался футбольный стадион «Ростов Арена», расположенный на левом берегу Дона. Многие подписчики увидели сгоревший участок за Театральной площадью и ипподром.

Космонавт ранее уже показал, как выглядят из космоса Екатеринбург, Калининград, Саратов, Казань и прочие города России.

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