В Ростовской области суд увеличил штраф чиновнице за незаконную сдачу земель в аренду

Земельные участки отдали арендатору без необходимого конкурса, считает следствие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Апелляционный суд пересмотрел дело экс-председателя комитета по управлению имуществом администрации Каменского района Ростовской области.

Ранее чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий, суд первой инстанции признал ее виновной и назначил наказание – штраф в 35 тысяч рублей.

Следствие считало, что чиновница отдала в аренду муниципальные земли казачьему обществу. При этом госслужащая не стала проводить торги. Подозреваемая признала свою вину и поэтому ее дело было рассмотрено в особом порядке, рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Однако пострадавшие от ее действий индивидуальные предприниматели, рассчитавшие на муниципальную землю, не согласились с таким решением суда и подали жалобу в апелляционную инстанцию.

Апелляционный суд изменил решение районного суда и оштрафовал экс-чиновницу на 50 тысяч рублей. Кроме того, предприниматели в гражданском порядке подали судебные иски о возмещении причиненного им ущерба.

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