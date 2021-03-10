Жительница Ростовской не смогла выплатить по кредитам 4,5 миллиарда рублей

Работа дончанки привела к банкротству компании Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

38-летнюю дончанку заподозрили в финансовых махинациях. Жительницу Сальска подозревают в банкротстве организации, которой она руководила.

- В должности гендиректором юридического лица она в течение двух лет – с 2014 по ноябрь 2016 года совершила несколько сделок, которые существенно сократили количество денег в обороте компании, - рассказали в пресс-службы прокуратуры Ростовской области.

Деятельность по уменьшению активов женщина развернула в донском поселке Гигант. После этого компания не смогла выплачивать ранее взятые кредиты. Женщина нанесла ущерб банкам, который превысил четыре с половиной миллиарда рублей.

Следователи посчитали, что несколько невыгодных сделок дончанка совершила намеренно, чтобы не платить ничего кредиторам при банкротстве организации.

Ранее более двадцати управляющих компаний хотели лишить лицензий за долги.

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