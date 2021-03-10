Дончанка передала в колонию чай с наркотиками

Женщина спрятала наркотики в заварку. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области

Женщина из станицы Ольгинской передала в колонию №14 посылку с сюрпризом. Дончанка принесла на территорию режимного объекта города Новочеркасска запрещенное вещество. Партию наркотиков она спрятала в рассыпном чае.

- В пакете нашли 43 свертка с веществом серого цвета, общим весом примерно пять грамм, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

Необычное содержимое обнаружила служебная собака по кличке Рада.

Собственницу посылки передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. Теперь донским полицейским придется выяснить откуда у ростовчанки появились наркотики.

Если вина подозреваемой в незаконном хранении и перемещении запрещенного вещества будет доказана, то ей грозит лишение свободы за незаконное хранение, перевозку и распространение запрещенных веществ.

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