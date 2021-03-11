Посылка с сюрпризом: жительница Ростовской области пыталась передать осужденному обувь со спрятанным телефоном

Телефон нашли в подошве обуви. Фото: пресс-служба УФСИН по Республике Мордовия 13.fsin.gov.ru

Жительница Ростовской области приехала в Мордовию, чтобы передать посылку близкому человеку, который оказался за решеткой. Дончанка привезла осужденному передачку. Во время проверки специалисты нашли запрещенное устройство – телефон.

- Женщина спрятала мобильник в кроссовок, - рассказали в мордовской пресс-службе УФСИН России.

Посылка предназначалась для осужденного на шесть лет мужчины, находившемуся в Лечебном исправительном учреждении №19.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

В похожей ситуации оказалась немолодая ростовчанка, которая обманом передала сыну в колонию телефоны Заботливая мать не смогла смириться с длительной разлукой и решила всегда быть на связи с осужденным. При передаче продуктов, вещей и медикаментов в корпусе трех радиоприемников нашли несколько мобильников.

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