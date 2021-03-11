Мужчина с гранатой пытался ограбить банк в Ростове

Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дерзкую попытку ограбления совершил мужчина в Железнодорожном районе Ростова. Злоумышленник в маске пришел в одно из отделений банка на проспекте Стачки с предметом, напоминающим гранату. Он стал угрожать кассиру боеприпасом. Но женщина оказалась не из робких и деньги не отдала. После этого испуганный грабитель выбежал из здания и скрылся.

- В городе объявлен план по перехвату "Квадрат", - рассказал "Комсомольской правде-Ростов" источник, знакомый с ситуацией.

Сотрудники полиции устанавливают личность грабителя, который не смог завершить начатое до конца и ушел с пустыми руками.

"Комсомолка" обратилась за комментарием в донской главк. На момент публикации в ведомстве сообщили, что информация по факту произошедшего устанавливается.

Ранее неудачная попытка ограбления произошла в центре донской столицы.

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