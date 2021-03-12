Ростовчанка Ирина Безрукова показала, как выглядела в 18 лет

Ирина Безрукова показала себя в молодости. Фото: аккаунт Ирины Безруковой в Инстаграм

Ростовчанка Ирина Безрукова напомнила своим подписчикам, как выглядела в свои 18 лет.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка опубликовала старое фото, на котором предстала в юном 18-летнем возрасте. На снимке девушка запечатлена стоящей на фоне деревьев. У молодой красавицы короткая челка, а все остальные волосы собраны в конский хвост на затылке. Взгляд Безруковой был устремлен прямо в объектив и выглядела весьма серьезной.

- Когда мне было 18, женщины от 30 и старше выглядели совсем иначе. Рада, что современный мир дает нам возможность как можно дольше оставаться красивыми и молодыми, - написала под фото Ирина.

Подписчики актрисы были восхищены ее образом в молодости и поддержали публикацию большим количеством «лайков» и комментариев.

- Вообще не меняетесь! Разница фотографий только в цветовом фоне. Красивая и сейчас, и в юности, - написала одна из подписчиц.

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