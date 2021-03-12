Бухгалтер из Ростовской области по подложным документам украла крупную сумму

Со счета учебного заведения пропала крупная сумма Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области со счета государственного учебного заведения в Обливском районе, оказывающего услуги дополнительного образования, пропали сто тысяч рублей. Деньги нашли на личной банковской карте бухгалтера организации.

- Женщину подозревают в том, что она составила подложные документы о покупках, а вырученные средства планировала потратить по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Крупная сумма исчезла в конце декабря минувшего года. Но в махинации бухгалтера заподозрили после проверки годового отчета.

Донские следователи возбудили дело по статье "Мошенничество". Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства пропажи бюджетных денег.

Ранее бухгалтер одной из городских поликлиник Ростова-на-Дону заплатил крупный штраф за нарушение сроков оплаты муниципальных контрактов.

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