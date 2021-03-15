В Ростовской области изменились правила рыбалки

Дончанам придется изменить подход к вылову рыбы Фото: Кристина Власова

На территории донского региона любителям рыбалки придется на время отказаться от вылова судака. Заниматься ловлей этого вида запрещено с 15 марта по 30 апреля. Решение опубликовано в приказе Министерства сельского хозяйства страны.

- Временно запрещен вылов плотвы и тарани в Таганрогском заливе, Азовском море и водоемах, расположенных ниже плотины Цимлянской ГЭС с притоками, - сообщают в пресс-службе. - В течение полутора месяцев рыба должна уйти на нерест.

Известно, что с середины апреля будет введен запрет на ловлю рыбца. Вылов этой рыбы планируется возобновить на раньше 15 июня.

Весь год рыбакам из Ростовской области запрещено ловить берша и судака на участке от плотины Цимлянского гидроузла до устья. В этот список входят бассейны всех впадающих в этот участок Дона рек. Требование не распространяется на Пролетарское и Веселовское водохранилища.

За игнорирование этих правил рыбакам придется выплатить административный штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейтинг городских перевозчиков составили в донской столице

На первом месте оказался "Ростовпассажиртранс" (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.