Пострадали водитель и ребенок: массовая авария произошла в Аксае

Медики оказали помощь пострадавшим Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в городе Аксае произошла авария с участием трех машин. Все произошло из-за того, что 33-летний водитель на перекрестке улиц Коминтерна и Советской проигнорировал требование знака «Уступи дорогу» и не дал проехать машинам, двигающимся в этот момент по дороге.

- По предварительной информации, автомобилист за рулем иномарки Suzuki не выполнил правила дорожного движения и не пропустил «ВАЗ-2114», а также автомобиль Geely, - сообщают в УГИБДД по Ростовской области. - В результате произошло массовое ДТП.

Прибывшие на место медики оказали всю необходимую помощь водителю отечественной легковушки и 12-летней девочке, которая ехала в машине Geely.

Сейчас сотрудники регионального УГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства аварии в Аксае. По факту массового ДТП проводится проверка.

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