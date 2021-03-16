Книжный развал открылся после реконструкции в центре Ростова

Часть книг переместили в крытый павильон Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возле Публичной библиотеки вновь заработал книжный развал. После работ по реконструкции часть изданий переместили в торговый павильон, а самые популярные у ростовчан книги оставили на улице под крышей.

- Работы по реконструкции в настоящее время находятся в завершающей стадии. Специалистам придется потратить еще несколько недель, - рассказали сотрудники.

По их словам, любимые многими пушистые коты совсем скоро внове вернутся на прежнее место. Хвостатых обитателей вскоре привезут. Сейчас Мурки и Барсики временно живут в квартире одной из сотрудниц.

Стоит отметить, что проведенный ремонт не повлиял на стоимость книг. Цены на подержанные издания остались прежними. Горожане могут приобрести литературу за символическую плату как за пару рублей, так и за полсотни.

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