Губернатор Ростовской области Василий Голубев приедет в Таганрог с рабочим визитом

Глава региона приедет в Таганрог с рабочим визитом. Фото: правительство Ростовской области

Власти донского региона намерены сделать из Таганрога туристический центр. Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетит город с рабочим визитом. Руководитель обсудит перспективы развития туристического бизнеса и вопросы, связанные с проблемами детского спорта в четверг, 18 марта.

- В Таганроге есть все: история, архитектура, местные жители, которые хотят видеть свой город более благоустроенным, - говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире одной из местных программ. - Нужно решать проблемные вопросы, а также то, и как сделать Таганрог полнокровным туристическим центром.

Стоит отметить, что ранее власти для привлечения туристов рассматривали возможность сотрудничества с популярными блогерами из социальных сетей для привлечения туристов в Ростовскую область.

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