Звонки по России теперь можно делать бесплатно с левого берега

На левом берегу Ростова заработали таксофоны. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

В донской столице вновь стали работать таксофоны. Об этом горожане сообщили в одном из городских пабликов в соцсети. Последний раз ростовчане использовали их еще в конце 90-х, после чего, с появлением сотовых телефонов они канули в лету.

Телефонные будки появились на левом берегу Дона. Ростовчане уже попробовали их на деле и сообщили, что таксофоны в них действительно работают. По словам горожан звонки можно совершать абсолютно бесплатно по всей территории Российской Федерации.

Для определенной категории вызовов предусмотрены свои комбинации. Можно совершать внутризоновые звонки, вести местные и междугородние переговоры и звонить на сотовые телефоны, что ранее в таких автоматах доступно не было.

Ростовчане уже поделились эмоциями от нововведений.

- Действительно работает! Можно совершенно бесплатно позвонить куда угодно по России, - написала восторженная горожанка.

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Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы.

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