Чиновников ростовской администрации наказали за ларьки на улице Сержантова

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил двум сотрудникам взыскание. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко оказался недоволен работой двух своих подчиненных. Руководитель объявил сотрудникам взыскание за нарушение запрета на размещение торговых палаток и ларьков в пешеходных зонах.

- Дано поручение срочно исключить из "Схемы организации нестационарной торговли города места", предназначенные для организации общественных пространств на всей территории города, - сказал сити-менеджер Алексей Логвиненко пресс-службе администрации Ростова.

После жалоб жителей Сельмаша, которые были недовольны организацией торговли на улице Сержантова, разгорелся скандал. Люди обвинили чиновников в неисполнении данных ранее обещаний о запрете торговли на пешеходных площадках

Градоначальник пообещал, что вскоре в ростовской городской думе депутаты рассмотрят вопрос о правилах установки и внешнем виде торговых объектов.

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