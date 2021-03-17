Детские лагеря в Ростове-на-Дону 2021: как бесплатно получить путевку

В этом году лагеря и санатории будут работать с ограничениями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Детские лагеря в Ростове-на-Дону 2021 из-за пандемии начнут работу с ограничениями. «Комсомольская правда» объясняет, куда обратиться и какие документы собрать, чтобы отправить ребенка на отдых.

Бесплатно отдохнуть в лагере или санатории могут дети из малоимущих семей. Для этого нужно подать заявление в Управление соцзащиты по месту жительства или регистрации.

Из-за пандемии наполняемость лагерей и санаториев сократят на 50 процентов. Поэтому кому-то из заявителей могут отказать. Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально.

Если человек сам купил путевку, он поможет получить за нее компенсацию. Ограничения при этом не станут поводом для отказа. Размер компенсации рассчитывается исходя из средней стоимости одного дня. Что касается санаторного лагеря, цена составит 1 857,78 рублей, загородного лагеря — 1 472,08 рубля.

Задать дополнительные вопросы можно по телефону (863) 240-45-05.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Весенние каникулы в Ростове-на-Дону 2021: когда школьники уйдут на отдых

Выяснили, в какие дни пройдут весенние каникулы в Ростове-на-Дону 2021. (Подробности)

Круглогодичные детские лагеря Ростовской области: отдыхаем с пользой для здоровья!

Куда отправить ребенка на осенние, зимние и весенние каникулы. (Подробности)