Весенние каникулы в Ростове-на-Дону 2021: когда школьники уйдут на отдых

Каникулы начнутся на следующей неделе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Весенние каникулы в Ростове-на-Дону 2021 — даты назвали в городской администрации. «Комсомольская правда» рассказывает, когда начнется и сколько продлится отдых.

Школьники уйдут на каникулы уже на следующей неделе — 22 марта. Отдых продлится десять дней. Уже 1 апреля дети вернутся к занятиям.

Весной 2020 из-за коронавируса ученики остались без активного отдыха. Пока неизвестно, какой досуг ждет детей в этом году. Власти еще решают вопрос об открытии пришкольных лагерей. В Ростове собираются организовать дополнительные занятия в кружках. Подробная информация появится позже.

Ранее министр культуры области Анна Дмитриева предложила смягчить ограничения. Она попросила увеличить загрузку зрительных залов до 75 — 80 процентов. Предложение пока находится на стадии рассмотрения. Губернатор Василий Голубев сообщил, что примет решение 5 апреля.

По данным на 16 марта, коронавирусом заразились еще 246 жителей Ростовской области. Общее число инфицированных достигло 77 225. Лидером по заболеваемости остается Ростов-на-Дону — положительные тесты получили 94 человека. За сутки выздоровели 346 пациентов, скончались пять.

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