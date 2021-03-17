Власти Ростовской области вложат более двух миллиардов рублей в развитие угольной отрасли

В Ростовской области работают пять угледобывающих предприятий. Фото: правительство Ростовской области

Ростовская область ежегодно продает за пределы страны около 2,3 миллиона тонн угля, что почти половина от добываемого твердого топлива. На Дону планируют увеличить добычу угля к 2030 году до десяти миллионов тонн. Об этом сообщает правительство в среду, 17 марта.

- Угольными компаниями региона планируется инвестировать более 2,1 миллиарда рублей в 2021 году, - рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Министерства промышленности и энергетики Ростовской области составило предварительный прогноз. Согласно подсчетам компетентных экспертов, объем добычи угля в ближайшие годы стабилизируется на уровне 5,5 миллиона тонн в год. Так, на развитие этой отрасли будет направлено 25 миллиардов рублей до 2035 года.

Сейчас на территории донского региона действуют пять угледобывающих предприятий. В этой сфере трудятся около шести тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что отечественную угольную промышленность ждет глобальный перезапуск. Программу ее развития утвердили до 2035 года.

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