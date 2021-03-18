Наркодилер из Ростова продавал запрещенные вещества в бамбуковых палочках

Бамбуковые палочки с запрещенными веществами мужчина оставлял в разных районах города. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

27-летний житель Ростова-на-Дону попался на продаже запрещенных веществ. Во время задержания у мужчины нашли бамбуковые палочки, внутри которых в полимерных пакетах находились наркотики. Об этом сообщает донской главк в четверг, 18 марта.

- Во время дачи показаний ростовчанин признался, что продавал "запрещенку" знакомым, а также сам употреблял наркотики, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Задержанный рассказал, что закладки он специально стилизовал под бамбук. Это было сделано для того, чтобы покупатели зелья могли быстро обнаружить оплаченный товар.

Во время лабораторной экспертизы выяснилось – наркотическое средство – мефедрон. Его общий вес составил около двадцати пяти граммов.

Наркодилера заключили под стражу. Полицейские возбудили дело по уголовной статье. Ростовчанина подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Напомним, в квартире жительницы Ростова нашли крупную партию наркотиков.

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