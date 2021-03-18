Видео последствий пожара в доме на Полторацкого появилось в сети

Во время пожара погиб человек. Фото: vk "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

В донской столице сгорела квартира в многоквартирном доме гостиничного типа в Первомайском районе Ростова. Во время пожара там погиб человек. Огнем уничтожено одно жилое помещение. Теперь на стенах нежилых помещений повсюду черная сажа, чувствуется едкий запах гари. Один из соседей мужчины записал ролик последствий пожара и выложил видео в социальные сети.

- Жильцы обратились за помощью в местную администрацию города, чтобы они оказали содействие в ремонте общих помещений: коридора, санузела, балконов, прачечной, - рассказал ростовчанин.

Пожар в доме произошел 14 марта. Обращение в администрацию люди отправили в начале недели. Ответа чиновников пока так и не поступило. Люди опасаются, что им придется своими силами решать вопрос ремонта помещений.

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