Сильный туман накроет Ростов-на-Дону

В донской столице обещают ухудшение погоды. Об этом рассказали в пресс-службе ГО и ЧС. Ведомство, ссылаясь на прогнозы ростовских синоптиков, сообщило горожанам, что в субботу, 20 марта, в воскресенье, 21 марта и в понедельник, 22 марта, в городе утром и вечером будет сильный туман.

Также завтра днем в Ростове обещают пасмурную погоду, при этом температура воздуха составит + 8 градусов. В воскресенье также будет без осадков, а на небе будет появится солнышко. Столбик термометра покажет +6.

В понедельник – небольшой дождь, облачно с прояснениями и +9 градусов тепла.

В ГО и ЧС в очередной раз напомнили водителям о том, что туман таит в себе опасности. Из-за плохой видимости на дорогах вырастает риск аварий. Поэтому водителям надо быть особенно внимательными, - на забывать о безопасной скорости и дистанции, а также о противотуманных фарах. Впрочем, осторожность не помешает и пешеходам.

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