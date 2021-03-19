Жителя Таганрога отправили в тюрьму на одиннадцать лет за попытку продать килограмм наркотиков

Мужчине предстоит прожить долгие годы в тюрьме
Фото: Евгения ГУСЕВА
Суд вынес решение по делу жителя Таганрога, который изготавливал и продавал наркотики. Мужчина хранил запрещенные вещества прямо у себя дома.
- Осужденный самостоятельно изготовил около килограмма наркотиков в котельной. Он вел продажу зелья через Интернет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Мужчина не успел продать все наркотики из-за того, что его задержали сотрудники правоохранительных органов донского региона.
В дальнейшем все незаконные вещества у него изъяли. В одном из помещений также была найдена конопля.
Решением суда дончанина приговорили к лишению свободы на срок одиннадцать лет с отбыванием наказания в колонии. За совершенное преступление ему придется выплатить штраф в размере полмиллиона рублей.
Напомним, крупную партию наркотиков донские полицейские нашли у 52-летнего жителя села Рогалик Миллеровского района. Тайник с наркотиками обнаружили в сарае.
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