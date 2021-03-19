Пьяная женщина в пылу ярости убила сожителя в Ростовской области

Следователи подозревают женщину в убийстве Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Страшная трагедия разыгралась в одном из домов Верхнедонского района Ростовской области. Во время внезапно вспыхнувшей ссоры 36-летняя дончанка в состоянии алкогольного опьянения убила своего гражданского мужа.

- Женщина нанесла сожителю один удар ножом в грудь. После этого мужчина умер, - рассказали в региональной пресс-службе Следственного комитета.

Полученная травма оказалась несовместима с жизнью.

Сотрудники правоохранительных органов провели все необходимые оперативные действия. После этого подозреваемую в убийстве женщину заключили под стражу.

Следователи направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд. Вскоре дончанке вынесут приговор, который определит ее жизнь на ближайшие годы.

Напомним, ранее 47-летняя женщина убила собственного внука. Женщина крайне не хотела, чтобы ее родная дочь становилась матерью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подтвердилась смерть ростовского капитана, пропавшего при затоплении судна в Турции

Пропавшего после крушения Виталия Галенко искали почти сутки (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.