В Ростове-на-Дону по-новому будут сдавать экзамены на права

Теперь экзамены на права будут сдавать по другим правилам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро, 1 апреля, в донской столице будут действовать новые правила сдачи экзаменов на права. Теперь будущих водителей ждет не три этапа, а два. Об этом рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

- Обучающиеся вождению с 1 апреля будут сдавать теорию и практику в виде вождения по городу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

То есть, навыки, который показывали на площадке, теперь будут отрабатывать в реальной дорожной ситуации.

- Новые правила позволяют использовать для этого как экзаменационную площадку, так и городские условия. Во время практического экзамена кандидата на получение прав могут попросить заехать на автодром для демонстрации соответствующих навыков. После чего экзамен продолжится в городе, - рассказали в ведомстве.

При этом водителя могут попросить прокатиться как и по центру города, так и в местах, где машин намного меньше.

А еще во время практического экзамена сотрудник ГИБДД теперь будет находиться на переднем сиденье рядом с кандидатом на права. Инструктор автошколы сможет находиться в салоне автомобиля сзади.

Нововведения касаются с сроков пересдачи экзаменов. Если теоретический экзамен не удалось сдать с первого раза, вторая попытка возможна не раньше, чем через 7 дней, но не позже, чем спустя 30 дней после первой. Третья попытка проводится в те же сроки относительно второй. Если не удалось сдать экзамен на знание ПДД с трёх раз, четвертая попытка возможна не раньше, чем через один и не позже, чем через три месяца. То же со всеми следующими попытками. Если первый практический экзамен провален, вторая попытка возможна в срок от 7 до 60 дней. Третья - в те же сроки относительно второй. Четвертая и все последующие - в срок от одного до трех месяцев.

Если претендент на водительские права за полгода после успешной сдачи теории практический экзамен так и не сдал, он будет отправлен на новый экзамен на знание Правил дорожного движения.

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