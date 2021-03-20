В Суворовском микрорайоне сделают рядом с поликлиникой пешеходный переход

Новый пешеходный переход появится в Суворовском уже в марте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону жители нового микрорайона Суворовский испытывали неудобства из-за отсутствия пешеходного перехода около поликлиники. Люди писали многочисленные жалобы. Но начало работ тормозило то, что данный участок не был муниципальной собственностью. Поэтому город не мог приступить к обустройству.

- Однако учитывая многочисленные просьбы жителей микрорайона, администрация города договорилась с застройщиком обустроить пешеходный переход,- сообщил в своем «Инстаграме» глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Уже определено место будущего перехода. Он расположится в районе дома 12/1 по переулку Белоусова.

- До конца марта будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка. В приоритете Администрации города были и остаются безопасность пешеходов, - отметил Алексей Логвиненко.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала о том, что жители города стали чаще обращаться с жалобами в администрацию. Их претензии связаны с дорогами, больницами и ЖКХ.

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