В Ростове-на-Дону чайки напали на собаку

В субботу, 20 марта, на улице Таганрогской произошел необычный инцидент.

Как рассказал ростовчанин в городском паблике, он прогуливался со своей маленькой собакой.

На какой-то момент мужчина отвлекся, а потом услышал отчаянный лай питомца.

Оказалось, что на песика напал две чайки.

- Нагнулся завязать шнурки, слышу вопль, поднимаю глаза, а там две чайки окружили моего тойчика и пытаются схватить. Одна за поводок щипает, другая прям кидается на пса. Тот хвост поджал, крутится и орет. Будьте осторожны со своими маленькими питомцами, чайки с ума посходили, - поделился мужчина своей историей.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что белая медведица из ростовского зоопарка решила научить медвежонка плавать. Момент прогулки Кометы и малыша около бассейна сняли на видео сотрудники зоопарка. Отметим, что комета стала мамой несколько месяцев назад.

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