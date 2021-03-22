В Ростовской области в отделе полиции из-за отравления алкоголем умер мужчина

Врачи несколько раз приезжали в полицию, чтобы помочь задержанному Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Оперативники Красносулинского отдела полиции задержали 37-летнего мужчину за то, что в пьяном виде разгуливал по городу. Мужчину доставили в СИЗО, а утром, на следующий день, он пожаловался на недомогание. Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, задержанного бил озноб, а еще он говорил, что по его коже бегают мурашки. Оперативники вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики диагностировали у дончанина алкогольный абстинентный синдром. Врачи сделали мужчине уколы и уехали. Вечером задержанный вновь попросил вызвать скорую помощь. Врачи опять повторили процедуру с уколами и отправились на другие вызовы. Но через пару часов медики опять вынуждены были приехать в СИЗО, но на этот раз чтобы констатировать смерть задержанного.

По предварительным данным, из-за злоупотребления спиртным у мужчины оторвался тромб. Источник издания сообщил, что умерший зачастую перебарщивал со спиртным, а также постоянно ругался с матерью. По факту случившегося назначена служебная проверка.

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