Донские школьники создадут спутник, который выведут на орбиту в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Донские школьники создадут инженерный образец спутника, который выведут на орбиту в 2021 году. Также юные исследователи и техники предложат свои идеи по использованию разработки. Параллельно они узнают много нового о развитии космической отрасли. Уже несколько школьных команд предложили свои проекты, сообщают областные власти.

- Это предоставит детям реальную возможность прикоснуться к самой амбициозной и грандиозной сфере - исследованию космоса, - подчеркнул советник губернатора Антон Алексеев.

Малый спутник типа CubeSat соберут в рамках проекта «АгроСАТ». Идею одобрили на федеральном конкурсе «Дежурный по планете». Необычными задачами детей и молодежи намерены привлекать к новым научным направлениям.

И это не единственное достижение школьников. Так, например, в Ростове начинающие кулибины интерната №28 разработали «велонавигатор» - аналог навигационных систем для автомобилистов, выстраивающий удобные и интересные маршруты для прогулок по Ростову-на-Дону. Авторы: Дмитрий Калашников, Максим Турбанов и Антон Лапочкин.