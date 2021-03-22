Житель Новочеркасска перевел аферистам почти 200 тысяч рублей

Мошенники заработали обманом почти 200 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Легенда о финансовых махинациях лишила жителя Новочеркасска крупной суммы денег. После звонка телефонного мошенника горожанин перевел аферистам 192 тысячи рублей. По непонятно причине дончанин доверился звонившему, который являлся якобы сотрудником службы безопасности банка. Деньги мужчина без раздумий отправил на неизвестные номера.

- После этого потерпевший пришел в отделение полиции и написал заявление. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас оперативники делают все возможное, чтобы установить личность человека, обокравшего жителя Новочеркасска с помощью мобильного телефона.

Напомним, аферисты также не оставили денег на счете обманутой ростовчанки, которая лишилась почти полмиллиона рублей.

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