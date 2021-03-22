Угонщик автомобиля дважды перевернулся в машине и ушел домой пешком в Ростовской области

Подозреваемого в угоне задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миллеровском районе ростовской области совершен угон автомобиля. В отделение полиции пришел собственник «ВАЗ-2107» и рассказал, что оставил транспортное средство неподалеку от дома. Но спустя какое-то время вышел на улицу и не обнаружил машину. Под подозрение полицейских попал 26-летний житель Родионово-Несветайского района, ранее судимый за похожее преступление.

- Дончанин рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил прокатиться за рулем, поэтому вскрыл автомобиль и уехал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Вскоре мужчина не справился с управлением. «ВАЗ-2107» съехал в кювет, перевернувшись несколько раз. После этого подвыпивший, раздосадованный угонщик ушел домой пешком.

Сейчас настоящее время подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подозреваемый задержан. Вскоре полицейские передадут машину собственнику.

Напомним, дончанин с третьей попытки угнал автомобиль. Мужчине попадались машины, которые нуждались в ремонте и заправке.

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