Вкусный топ: питание донских школьников признали лучшим в стране

Питание в донских школах оказалось лучшим в стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Питание в донских школах – лучшее в стране. Такой вывод сделали по итогам опроса. Дети из 85 регионов страны оценили меню, интерьеры и качество обслуживания. Мнением поинтересовались у более 2 200 учащихся, это были и первоклашки, и старшеклассники.

Как работают столовые, выяснили в рамках проекта «Шеф в школе». Донской край занял первую строку рейтинга. На втором месте - Кабардино-Балкария, на третьем - Самарская область.

- У нас очень хорошо. Я была во многих столовых, но здесь работают самые добрые и чуткие повара, - призналась организаторам опроса 14-летняя Яна из Ростовской области.

Невкусный топ возглавили школы Челябинской и Тюменской областей. В скором времени «Шеф в школе» с проверкой посетит нижегородцев, которые попали в предыдущий антирейтинг.

О ситуации с горячим питанием в учебных заведениях Дона ранее отчитывались и власти. По данным правительства региона, ежедневно первое, второе и третье бесплатно получают около 200 тысяч детей. Кроме того, в 2020 году столовые и буфеты региона масштабно переоснастили. Из бюджета на эти цели потратили 66,9 млн рублей.

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