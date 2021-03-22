30 европейских оленей выпустили на волю в Верхнедонском районе

Теперь они окрепли и могут добывать пищу самостоятельно, но это не значит, что о копытных забудут Фото: https://xn--d1ahaoghbejbc5k.xn--p1ai/presscenter/news/52165/

В Верхнедонском районе на волю выпустили 30 европейских оленей. Их вырастили в Ростовском опытном охотхозяйстве.

Животных хорошо кормили, но не приручали. Теперь они окрепли и могут добывать пищу самостоятельно, но это не значит, что о копытных забудут. Еще какое-то время питомцев будут подкармливать. Другая часть молодняка остается для пополнения маточного стада.

- Выпуск животных – очень важная работа, она находится под контролем нашего ведомства, - рассказал «КП-Ростов-на-Дон» министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

В прошлом году на территории донского края в естественную среду обитания переселили оленей - европейского (84 особи) и пятнистого (16 особей), а также 80 ланей, около 4,3 тысяч уток, сотню зайцев и 117 фазанов.

При этом вольготно живут на Дону не только рогатые или пернатые питомцы. Например, в зоопарке донской столицы сейчас подрастает медвежонок. Накануне сотрудники зоосада выложили видео с малышом. Он живет с мамой. Раньше она берегла его и не подпускала близко к воде, теперь он уже может подходить к краю, но все еще не рискует заходить в бассейн.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.