На трассе Ростов – Ставрополь Ford врезался в ГАЗ-3110, есть пострадавший

Мужчина за рулем иномарки не учел погодные условия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром в Аксайском районе на трассе Ростов - Ставрополь столкнулись Ford Focus и ГАЗ-3110. Один из водителей с травмами попал в батайскую больницу. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» только что рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел в районе 1 километра. По предварительным данным, мужчина, который был за рулем иномарки, не учел погодные условия и потерял управление, его авто начало заносить. В итоге Ford врезался в ГАЗ-3110, в этой машине пострадал водитель 1966 года рождения.

Еще две аварии с легковушками произошли в Пролетарском районе и Каменске-Шахтинском. В первом случае Lada Vesta стукнулась о большегруз MAN, в ГИБДД сообщали об одном пострадавшем. Во втором случае Lada Kalina вылетела на левую полосу, врезалась в кирпичный забор и перевернулась. Управляла авто женщина-водитель, с места происшествия ее увезли медики.

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