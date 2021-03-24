В Ростовской области уничтожили 19 тонн зараженных помидоров

Продукты привезли в марте из Армении Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области уничтожили почти 19,9 тонн помидоров из Армении. Продукты были заражены южноамериканской томатной молью. Об этом «КП – Ростов-на-Дон» сообщили в управлении Россельхознадзора.

- Это произошло в марте. Однако сначала гусениц обнаружили специалисты референтного центра, - пояснили в ведомстве.

Томатная моль - опасный вредитель. Она нападает также на картофель, баклажаны, болгарский перец и другие культуры. Обычно ее завозят в регион и рассадой или плодами, которые должны идти на продажу. Также прожорливые путешественники часто цепляются к машинами или прячутся в таре.

На Дону живут и другие не менее опасные паразиты. Так, например, буквально вчера жителей Дона предупредили о клещах. Агрессивные паукообразные активизировались с приходом весны. От их укусов уже пострадали 13 человек.

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