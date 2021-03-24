Три человека пострадали в ДТП под Морозовском

Машины стукнулись сегодня около половины десятого Фото: ГКУ РО «РО ПСС»

В Ростовской области на трассе А-266 столкнулись ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Пострадали три человека - оба водителя и один из пассажиров. Однако в больницу они ехать отказались. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» только что рассказали в ГКУ РО «РО ПСС».

Спасатели уточнили, что машины стукнулись сегодня около половины десятого. Это произошло в «200 метрах от кольца в сторону Морозовска».

Предварительно, неудачный разворот на дороге совершил владелец отечественной легковушки. Место оградили, машины обесточили. Теперь причины ДТП будут выяснять автоинспекторы.

Сегодня же в Зимовниках Daewoo Matiz протаранил газовую стойку и перевернулся на бок. Хозяин авто сбежал.

Аварии могли произойти в том числе из-за непогоды, поскольку утром шел снег. Спасатели просят жителей Дона быть особенно внимательными на дорогах, а водителей выбирать безопасную дистанцию.

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