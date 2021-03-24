После столкновения иномарка перевернулась на бок Фото: пресс-служба ГКУ РО "РО ПСС"

Сегодня утром в Зимовниках Daewoo Matiz протаранил газовую стойку и перевернулся на бок. Хозяин авто сбежал, видимо, спасаясь от штрафных санкций. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ГКУ РО «РО ПСС», спасатели этого ведомства первыми приехали на место происшествия.

По просьбе автоинспекторов они зафиксировали иномарку в том, положении, в каком ее нашли и после этого отключили аккумулятор. Последствия «гоночного заезда» устраняли три человека.

Как уточнили в поисково-спасательном отряде, с поврежденной стойкой работали сотрудники «Горгаза», поэтому никаких взрывов и ЧП не последовало.

Сейчас на месте аварии находятся уже инспекторы ГИБДД. Правоохранители выясняют причины и разыскивают пропавшего без вести лихача.

Еще несколько дорожных происшествий произошло в регионе накануне. Так вчера в Ростове столкнулись два автобуса, не обошлось без травм. А еще раньше в двух серьезных ДТП пострадали мужчина и женщина.

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