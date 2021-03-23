В Ростове на Стачки столкнулись два автобуса, не обошлось без травм

Сейчас автоинспекторы проводят проверку, чтобы понять причины произошедшего Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня в Ростове на проспекте Стачки столкнулись два автобуса. К сожалению, не обошлось без травм - пострадал один из пассажиров. Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД, это 54-летний мужчина.

По предварительной информации, водитель маршрутки №85А не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину с №4. Сейчас автоинспекторы проводят проверку, чтобы понять причины произошедшего.

Известно, что инцидент произошел в 9 утра, поэтому можно предположить, что на ситуацию могла повлиять погода - утром шел дождь.

Сегодня же поступила информация о ДТП на трассе Ростов – Ставрополь, там Ford врезался в ГАЗ-3110. Несчастный случай произошел в районе 1 километра. По предварительным данным, мужчина, который был за рулем иномарки, не учел погодные условия и потерял управление, его авто начало заносить. В результате один из водителей с травмами попал в батайскую больницу

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