В Ростове на Днепровском произошло массовое ДТП

Движение парализовано в обе стороны Фото: https://vk.com/etorostovnadonu

В Ростове на Днепровском в районе поликлиники №4 из-за серьезного ДТП образовался затор. Известно, что столкнулись около четырех легковушек и автобус № 22. Фотографии с места происшествия уже появились в соцсетях.

- Движение парализовано в обе стороны. Ищите пути объезда, - предупреждают ростовчан очевидцы.

О пострадавших не известно. В отделе пропаганды УГИБДД ситуацию пока не комментируют.

Еще одна серьезная авария произошла сегодня под Морозовском. После столкновения ВАЗ-2114 и Kia Spectra пострадали три человека. Предварительно, неудачный разворот на дороге совершил владелец отечественной легковушки. Причины произошедшего сейчас выясняют автоинспекторы.