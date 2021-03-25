Махинации на 4 млн: директора таганрогского МКУ подозревают в служебном подлоге

Уже возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Таганроге директора муниципального учреждения подозревают в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Уже возбуждено уголовное дело. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

В ведомстве считают, что руководитель МКУ не следил за монтажом двух остановок, а также знал, что итоговые акты выполненных работ не соответствуют смете. Несмотря на это, он подписал все документы и подрядчик необоснованно получил более 4 миллионов рублей.

- Расследование продолжается, необходимо установить все обстоятельства преступления, - прокомментировали в управлении Следкома по Ростовской области.

Вчера также стало известно о нападении на полицейского. В подъезде многоквартирного дома 41-летний ростовчанин устроил дебош, он обругал и избил стража правопорядка, который пытался его успокоить. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.